В Казани рабочий погиб от удара током на стройке: прокуратура начала проверку
Прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели рабочего
В Казани на строительной площадке ЖК «Адали» погиб электромонтажник. По предварительным данным, причиной смерти стало поражение электрическим током. Прокуратура Советского района начала проверку, сообщили в пресс-службе татарстанской прокуратуры.
- Трагедия произошла сегодня на улице Аделя Кутуя.
Прокуратура проверит, соблюдались ли на стройке требования законодательства об охране труда. Если будут выявлены нарушения, примут меры прокурорского реагирования.
Прокуратура также контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели рабочего (ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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