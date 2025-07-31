Путин обязал землевладельцев бороться с борщевиком

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий владельцев земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными видами инвазивных растений. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Цель закона — предотвратить неконтролируемое распространение на территории России опасных видов инвазивных растений, в частности борщевика Сосновского, которые представляют угрозу окружающей среде, жизни и здоровью граждан, сохранению экосистем и биологического разнообразия, а также могут нанести вред отдельным отраслям экономики.



Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

В Татарстане проблема борщевика стоит особенно остро. За последние пять лет площадь его распространения увеличилась на тысячу гектаров, что составляет треть всех пораженных территорий.

Рената Валеева