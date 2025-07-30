Посольство России в Нигере возобновит работу до конца года

Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова

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Россия планирует возобновить работу своего посольства в Нигере до конца текущего года. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге в среду.

— Ожидается, что российское дипломатическое представительство в Нигере также вновь начнет свою деятельность до конца текущего года, — заявила Захарова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что осенью прошлого года министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что возобновление работы посольства Нигера в Москве и планируемое открытие российского посольства в Нигере подтверждают взаимный настрой на расширение двустороннего сотрудничества между двумя странами.

Рената Валеева