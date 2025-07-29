В Германии призвали ввести уроки исламоведения в школах
В настоящее время такие уроки проводятся в школах Северного Рейна-Вестфалии, Сааре, Баварии, Гессене и Нижней Саксонии
Ассоциация образования и воспитания (VBE) Германии выступила за введение уроков по исламской религии во всех немецких школах, чтобы предотвратить распространение фундаменталистских взглядов и бороться с религиозно мотивированной травлей. Об этом сообщает немецкая медиагруппа RND.
Председатель VBE Герхард Бранд заявил, что «все верующие в школе должны иметь возможность говорить о своей вере и получать информацию как о своей религии, так и о других». Он призвал политиков к скорейшей реализации подобных инициатив.
По мнению Бранда, существующие тестовые проекты по преподаванию исламской религии необходимо «постоянно оценивать, при необходимости оптимизировать и в кратчайшие сроки расширять». В настоящее время такие уроки проводятся в школах Северного Рейна — Вестфалии, Сааре, Баварии, Гессене и Нижней Саксонии.
Глава Немецкого учительского союза Штефан Дюль подчеркнул, что «религиоведение в государственных школах, преподаваемое подготовленными и сертифицированными в Германии педагогами, может служить противовесом фундаменталистским взглядам, которые транслируются в семье или распространяются проповедниками-фундаменталистами в интернете».
По словам представителей VBE, введение уроков исламоведения поможет также бороться с участившимися случаями религиозно мотивированной травли в отношении учеников и учителей-немусульман.
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