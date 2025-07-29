Отказ в регистрации квартирантам грозит собственникам штрафом до 7 тысяч рублей

Арендаторы обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в течение 90 дней с момента переезда.

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Собственники жилья, сдающие квартиры в аренду, рискуют получить штрафы до 7 тыс. рублей за отказ оформить временную регистрацию квартирантов. Об этом сообщил ТАСС член Общественной палаты России Евгений Машаров.

По его словам, арендаторы обязаны зарегистрироваться по месту пребывания в течение 90 дней с момента переезда.

При этом собственник не должен препятствовать этому процессу. В Москве и Санкт-Петербурге штраф для владельцев жилья составляет от 5 до 7 тыс. рублей, а в других регионах — от 2 до 5 тыс. рублей.

Ответственность снимается с собственника только в двух случаях: если квартиранты являются близкими родственниками или имеют постоянную регистрацию в том же регионе, где снимают жилье.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Машаров также развеял опасения собственников о временной регистрации квартирантов: «Временная регистрация не дает права собственности на жилое помещение».

Квартиранты, проживающие без регистрации более 90 дней, также могут быть оштрафованы — от 3 до 5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге и от 2 до 3 тыс. рублей в других регионах.

Напомним, что спрос на долгосрочную аренду квартир в Казани вырос на 2% год к году.



Анастасия Фартыгина