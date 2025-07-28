Россия закроет 20 пунктов пропуска на границе с Украиной с 1 августа

В списке на закрытие значатся 13 автомобильных и семь железнодорожных пунктов пропуска

Правительство России приняло решение официально закрыть с 1 августа 2025 года 20 пунктов пропуска через государственную границу, действовавших ранее по соглашению с Украиной. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

— Закрыть с 1 августа 2025 г. пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации, установленные в соответствии с соглашением между правительством РФ и правительством Украины о пунктах пропуска через государственную границу между Российской Федерацией и Украиной от 8 февраля 1995 г., по перечню согласно приложению, — говорится в опубликованном документе.

В списке на закрытие значатся 13 автомобильных и семь железнодорожных пунктов пропуска. Отмечается, что в перечень вошли, в том числе, погранпереходы, которые с 2022 года перестали находиться на границе с Украиной в связи с воссоединением с РФ по итогам референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Ранее Европейский парламент прекратил рассмотрение петиции русскоязычных жителей Финляндии, выступавших за открытие границы с Россией.

Рената Валеева