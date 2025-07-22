Госдума ужесточила требования к прокату фильмов и контролю контента

Если в фильме содержатся материалы, которые противоречат российским ценностям или пропагандируют их отрицание, это станет основанием для отказа в прокате

Фото: Динар Фатыхов

Госдума России приняла новые поправки, которые изменяют правила выдачи прокатных удостоверений для фильмов. Теперь фильмы, которые дискредитируют традиционные духовные и нравственные ценности России, не смогут получить прокатное удостоверение.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года. В соответствии с новым законом, если в фильме содержатся материалы, которые противоречат российским ценностям или пропагандируют их отрицание, это станет основанием для отказа в прокате.

Минкульт также получит право вносить изменения в уже выданные прокатные удостоверения, чтобы запретить распространение фильмов среди детей, если это необходимо.

Кроме того, владельцы аудиовизуальных сервисов и соцсетей обязаны будут в течение суток удалять фильмы или сериалы, если у них отозвано прокатное удостоверение или есть заключение о наличии запрещенного контента. Они также должны будут следить за своим контентом для выявления подобных материалов.

Напомним, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести скидки для семейных пар на специальные места для поцелуев в кинотеатрах.



Анастасия Фартыгина