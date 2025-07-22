Бастрыкину доложат об уголовном деле о некачественной дороге в Альметьевском районе

По информации ведомства, автомобильная дорога в микрорайоне Урсала находится в ненадлежащем состоянии

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о некачественной дорожной инфраструктуре в Альметьевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, автомобильная дорога на улице Полевой в микрорайоне Урсала находится в ненадлежащем состоянии. На ней нет асфальтового покрытия, грунт размывается осадками, на дороге образовалось большое количество ям. Из-за этого затруднен проезд автомобилей, в том числе и служб экстренного реагирования.

В СУ СК России по Татарстану возбуждено уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Татарстану Валерия Липского доклад о расследовании уголовного дела и его итогах.

Ранее председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке по факту избиения несовершеннолетних семейной парой в Казани.



Дарья Сайфиева