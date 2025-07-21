В Татарстане выросла популярность пригородных поездов
В первом полугодии 2025 года пассажирские перевозки пригородными поездами на Горьковской железной дороге в Татарстане составили почти 3,2 млн человек. Это на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба РЖД.
Наиболее популярными станциями среди пассажиров стали:
- Казань — 539 тыс. человек (+2% по сравнению с 2024 годом);
- Компрессорный — 176 тыс. человек (+1,4%);
- Ометьево-2 — 175,5 тыс. человек (+2,3%);
- Арск — 141 тыс. человек (+4%);
- Зеленый Дол — 138 тыс. человек (на уровне прошлого года);
- Вахитово — 82,4 тыс. человек (+7,5%).
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