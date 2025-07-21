GTA V официально разрешили в Саудовской Аравии и ОАЭ спустя 12 лет после релиза

Игра вышла с рейтингом 21+ и доступна на всех платформах без цензуры

Grand Theft Auto V и ее мультиплеерный компонент GTA Online получили официальное разрешение к продаже и использованию в Саудовской Аравии и ОАЭ с 17 июля 2025 года. Это произошло спустя почти 12 лет запрета в этих странах, где игра ранее была недоступна из‑за сцен насилия, наркотиков и сексуального контента. Новая система классификации присвоила игре возрастной рейтинг 21+.

Релиз охватывает все основные платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и ПК. Игра доступна как в цифровом, так и в физическом формате. Благодаря новому возрастному рейтингу ее удалось ввести без значительных сокращений или цензуры контента, несмотря на локальные нормы и ограничения, включая возможное удаление игровых элементов, связанных с азартными играми.

Новость о доступности GTA V вызвала смешанную реакцию среди игроков. Многие рады легальному релизу, который избавляет от необходимости обходных покупок или импорта. Другие выразили недовольство — в частности из‑за отсутствия арабской локализации и жестких возрастных ограничений, считая, что это не изменяет смысл содержимого игры.

Для региона MENA (Ближний Восток и Северная Африка) это событие может стать ключевым для будущих релизов крупных игр, включая GTA VI. Approval GTA V может стать прецедентом для перехода к одновременным глобальным запускам и изменению подхода к регулированию контента в цифровой сфере региона.

Артем Гафаров