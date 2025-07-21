КАМАЗ поставит «Нацпроектстрою» технику для строительства ВСМ на 3,7 млрд рублей

Речь о строительстве высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург

Фото: Тимур Рахматуллин

ПАО КАМАЗ собирается поставить инфраструктурному холдингу «Нацпроектстрой» свыше 400 единиц спецтехники на общую сумму более 3,7 млрд рублей для работы на стройке высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба компании.

До конца года планируется поставка 149 отечественных самосвалов, свыше 50 бетоносмесителей, топливозаправщиков, седельных тягачей, поливомоечных машин и вахтовых автобусов.

Генеральный директор «Нацпроектстроя» Алексей Крапивин обратил внимание на то, что строительство высокоскоростной магистрали — один из самых сложных инфраструктурных проектов наших дней. Чтобы обеспечить его реализацию в сжатые сроки, наращиваются не только технические мощности, но и кадровые: на объекты ВСМ планируется привлечь порядка 40 тысяч специалистов

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин отметил, что консолидация усилий ведущих российских компаний позволит в короткие сроки построить первую в стране высокоскоростную магистраль.

Ранее сообщалось, что в российских регионах начались испытания нового низкопольного троллейбуса КАМАЗ-62825.

Дарья Сайфиева