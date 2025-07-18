В некоторых домах Советского района отключат воду на сутки

Воду отключат в связи с подключением переложенного участка водопровода на ул. Родины

Фото: Динар Фатыхов

В некоторых домах Советского района сутки не будет воды в связи с подключением переложенного участка водопровода на ул. Родины. Об этом сообщает казанский водоканал.

с 09:00 22 июля до 09:00 23 июля воду отключат по следующим адресам:

ул. Аделя Кутуя: 130, 181, 183, 185а,

ул. Рихарда Зорге: 11а, 11а, корп.1; 13а, корп.1; 13б, корп.1; 13б корп.2, 31, 31а, корп.2; 31а, корп.4; 31б, 31в, 31г,

ул. Родины: 24а, 24б, 24в, 24г, 26а, 26б, 26в, 26г, 26е, 1, 1б, 1в, 1/2, 6, корп.4; 10, корп. 1, 3; 10а, 10/1, 18а, корп.1, 20(стр.); 20/1, 20б, 20б, корп. 1; 24; 24, корп. 1, 2, 3, 4; 24д, 24е, 24к, 26д, 31а, корп. 1/94, 33, корп. 3, 4, 6; 33а, корп. 1, 3, 6, 7, 8; 33а, корп. 1/4; 33а, корп. 5/12; 33а, корп.13/24; 33а, корп. 25/38; 33в, 33д.

Ранее мэрия Казани опубликовала график отключения горячего водоснабжения в жилых домах, детских садах и школах, присоединенных к сетям АО «Татэнерго».



Дарья Сайфиева