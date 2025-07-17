В Казани прокуратура обнаружила нарушения содержания животных в парке альпак

В вольере европейских ланей нашли обломки кирпича с острыми краями

Прокуратура Кировского района Казани обнаружила нарушения правил содержания животных и хранения ветеринарных лекарств в парке альпак. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в вольере копытных животных повреждена сетка, а в вольере европейских ланей нашли обломки кирпича с острыми краями. Кроме того, холодильник для хранения лекарственных препаратов не оснащен приборами для мониторинга и регистрации температурного режима.



Прокуратура возбудила дела об административных правонарушениях по ст. 8.53 КоАП РФ («Несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию»). Устранение нарушений взято на контроль.



Напомним, недавно прокуратура Набережных Челнов провела проверку зоовыставки «Экзотеррариум», организованной предпринимателем из Дагестана. В результате выяснилось, что ее деятельность не соответствует требованиям, предъявляемым к зоопаркам.

Галия Гарифуллина