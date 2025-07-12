На Солнце зафиксирован резкий рост вспышечной активности
На Солнце с середины вчерашнего дня наблюдается стремительное увеличение числа и площади активных центров, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. За неполные двое суток зарегистрировано 17 вспышек, что почти в три раза превышает средние показатели вспышечной активности для июля.
По данным ученых, рост активности носит глобальный характер: увеличение числа активных центров фиксируется как на видимой, так и на обратной стороне светила, которую сейчас отслеживает европейский космический аппарат Solar Orbiter.
С утра на левом краю Солнца были зарегистрированы две мощные вспышки уровня M, которые считаются сильными. Первая вспышка, балла M1.4, достигла максимума в 07:02 по московскому времени. Вторая, еще более сильная, уровня M2.3, произошла сегодня в 11:34 МСК.
Всего за неполные двое суток, с 11 по 12 июля, Солнце произвело 17 вспышек.
Несмотря на быстрый рост вспышечной активности, в пресс-службе лаборатории подчеркнули, что прямых угроз для Земли текущая ситуация пока не создает.
5 июня лаборатория сообщила о новом рекордно большом протуберанце, выброшенном Солнцем в космос.
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