Apple анонсировала новые гаджеты на 2026 год, включая бюджетный iPhone и обновления для iPad и Mac

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Apple готовится к запуску новой линейки продуктов в первой половине 2026 года, сообщает Bloomberg. В планах компании — выпустить бюджетный iPhone под названием iPhone 17e, а также обновления для нескольких моделей iPad и Mac.

Среди ожидаемых новинок — обновленный базовый iPad и iPad Air, а также новый внешний монитор для компьютеров Mac. Ранее выпущенная модель iPhone стоимостью $599 станет предшественником нового бюджетного смартфона.

Компания также планирует обновления для MacBook Pro и MacBook Air, которые изначально должны были выйти в 2025 году, но теперь могут быть отложены до следующего года.



Также компания разрабатывает новый ремешок для гарнитуры, который снизит нагрузку на голову и шею пользователей. Несмотря на то что Apple надеется решить проблему комфорта без уменьшения веса устройства, Гурман отмечает, что это может быть сложной задачей.

К 2027 году Apple планирует представить новое поколение Vision Pro, которое будет значительно легче. Однако источники предупреждают, что планы могут измениться. Гурман считает, что небольшие обновления текущей гарнитуры вряд ли повлияют на ее популярность, но могут привлечь корпоративных клиентов и разработчиков приложений.

В конце 2025 года Apple также выпустит новую операционную систему VisionOS 26 с функцией прокрутки контента «взглядом» и VR-виджетами. Кроме того, компания продолжает работу над очками дополненной реальности, которые должны стать конкурентом Meta* Ray Ban и выйти до конца 2026 года.

Анастасия Фартыгина