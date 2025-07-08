Миронов предложил списать долги по ЖКХ многодетным семьям с доходом ниже МРОТ

Фото: Артем Дергунов

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», глава думской фракции Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением рассмотреть вопрос о списании долгов по жилищно-коммунальным услугам для многодетных семей, чей среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Об этом пишет РИА «Новости».

— Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения механизма единовременного списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, включая суммы основного долга и начисленных пеней, по состоянию на 8 июля 2025 года, для многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, — сообщается в письме.

Миронов отметил, что проведение такой «коммунальной амнистии» позволит «снизить градус социального напряжения в обществе и сократить долговую нагрузку наиболее социально уязвимой категории граждан».

Он привел данные Росстата, согласно которым по итогам 2024 года каждая пятая семья является многодетной и при этом имеет доход ниже прожиточного минимума. «Хотя я думаю, что на самом деле многодетных семей с доходом ниже прожиточного минимума гораздо больше», — добавил лидер СРЗП.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Политик уточнил, что, согласно статистике за 2024 год, общая задолженность граждан России за услуги ЖКХ превысила 800 млрд рублей. За капитальный ремонт, содержание жилья, отопление и водоснабжение регулярно не платят, а точнее, по его словам, не в состоянии платить, более трех миллионов человек, среди которых немало многодетных семей.

Для внесения в Госдуму готовится законопроект, который может облегчить жизнь многодетным семьям. Новая инициатива предлагает освободить эту категорию граждан от оплаты проезда по платным автомобильным магистралям.

Рената Валеева