Владелец «Тайгана» Зубков вышел на работу после нападения льва

Олег Зубков, владелец крупнейшего в Европе сафари-парка «Тайган» в Крыму, вернулся к работе после серьезных травм, полученных в результате нападения льва. Об этом сообщила официальный представитель парка Татьяна Алексагина, пишет РИА «Новости».

— Олег Алексеевич находится в парке и полностью руководит рабочим процессом, — сообщила Алексагина.

Нападение на Олега Зубкова произошло 22 июня. Тогда региональное следственное управление СКР сообщало, что владелец парка получил множественные травмы. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара для дальнейшего лечения.

Позднее представители парка уточняли, что жизненно важные органы Зубкова не задеты и он пошел на поправку. Причиной инцидента, по информации парка, стал резкий звук закрывающейся двери, который спровоцировал животное.

В связи с произошедшим СКР возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких проведенных операций Олег Зубков был выписан из больницы и вернулся в Крым.



Парк львов «Тайган» является частным зоопарком и считается крупнейшим по коллекции хищников в Европе. Он расположен в Белогорском районе Крыма. На его территории площадью 32 гектара свободно обитают около 60 львов (включая редких белых особей), более 100 тигров, а также сотни других животных. Примерно 20 гектаров занимают сафари-парк львов, остальная территория отведена под стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

Рената Валеева