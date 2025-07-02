В Татарстане за сутки зарегистрировали 10 пожаров, в том числе в жилом секторе

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За минувшие сутки, 1 июля, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 10 пожаров, шесть из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили 11 выездов по ложным вызовам и шесть раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

9 раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах происшествий не зафиксировано.



Напомним, что 1 июля в 07.09 в Казани поступило сообщение о пожаре на улице Краснококшайской, 140. В результате эвакуации самостоятельно вышли 50 человек до прибытия пожарных.



Анастасия Фартыгина