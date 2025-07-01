Казанцы тратят на сборы в отпуск около 11 тыс. рублей

Чаще всего для поездок покупают новую одежду и обувь

Фото: Василя Ширшова

На покупку вещей для поездки на отдых казанцы тратят в среднем по 11 тыс. рублей. Об этом сообщают аналитики «Авито».

Чаще всего горожане приобретают новую обувь и одежду для отпуска, в том числе для походов на пляж.

Большинство жителей Казани (77%) специально готовятся к летнему сезону, и почти 31% из них делают это каждый год.

47% казанцев перед поездкой на отдых не только обновляют гардероб, но и пополняют аптечку: покупают препараты от аллергии, средства для обработки ран, пластыри и т. д.

При этом около 41% опрошенных стараются брать с собой в поездки минимум вещей.

Дарья Сайфиева