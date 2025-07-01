Казанцы тратят на сборы в отпуск около 11 тыс. рублей
Чаще всего для поездок покупают новую одежду и обувь
На покупку вещей для поездки на отдых казанцы тратят в среднем по 11 тыс. рублей. Об этом сообщают аналитики «Авито».
Чаще всего горожане приобретают новую обувь и одежду для отпуска, в том числе для походов на пляж.
Большинство жителей Казани (77%) специально готовятся к летнему сезону, и почти 31% из них делают это каждый год.
47% казанцев перед поездкой на отдых не только обновляют гардероб, но и пополняют аптечку: покупают препараты от аллергии, средства для обработки ран, пластыри и т. д.
При этом около 41% опрошенных стараются брать с собой в поездки минимум вещей.
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