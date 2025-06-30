Обязательный ЕГЭ по истории для гуманитариев не введут в новом учебном году

Школьники должны заранее знать, какие экзамены предстоит сдавать, считает замминистра науки и высшего образования

Фото: Динар Фатыхов

В новом учебном году ЕГЭ по истории не будут делать обязательным для поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности, заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Об этом сообщают «Ведомости».

— Мы сделаем максимально комфортный переход, потому что те, кто с 1 сентября начнут учиться, они должны быть за два года сориентированы на какой-то экзамен. Мы должны сейчас — в этом году, до конца года точно сказать, что будет в 2027-м, — отметил чиновник.

Президент России Владимир Путин ранее поддержал предложение ввести обязательную сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.



Дарья Сайфиева