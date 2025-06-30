В Татарстане завершилась операция «Арсенал»: изъято 11 единиц оружия и тысячи патронов

Фото: Динар Фатыхов

С 16 по 21 июня 2025 года в Татарстане прошла операция «Арсенал», направленная на борьбу с незаконным оборотом огнестрельного оружия и боеприпасов. В ходе мероприятия полиция выявила 23 случая, связанных с преступлениями в этой сфере. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Сотрудники МВД изъяли 11 единиц огнестрельного оружия, включая винтовку, самодельный револьвер, обрез охотничьего ружья и восемь охотничьих ружей. Также было конфисковано 1592 патрона и 3600 граммов пороха.

Например, в Елабуге у местного жителя нашли 544,3 грамма пороха и 15 охотничьих патронов. В Мамадышском районе у другого гражданина изъяли 17 патронов и почти 904 грамма пороха. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

МВД Татарстана напоминает, что добровольная сдача запрещенных предметов освобождает от уголовной ответственности. В республике продолжает действовать программа по приему незаконно хранящегося оружия за вознаграждение.

Согласно постановлению Кабмина Татарстана, за сдачу нарезного огнестрельного оружия можно получить 3 тыс. рублей, а за другие виды оружия и боеприпасы — различные суммы в зависимости от их типа.



Анастасия Фартыгина