Мосгорсуд оставил под стражей основателя «Русагро» Мошковича и экс-гендиректора Басова

Фото: Михаил Захаров

Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил под стражей основателя «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего генерального директора компании Максима Басова, обвиняемых в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает РИА «Новости».



Защита Мошковича, не участвовавшего в рассмотрении жалоб, традиционно предлагала освободить его под залог в размере 1 млрд рублей. Адвокат Алексей Корябин представил суду справку об остатке денежных средств на счете «Русагро» в качестве подтверждения финансовой состоятельности.

Максим Басов, участвовавший в заседании по видео-конференц-связи, назвал его содержание под стражей «жестоким». Его защита просила о смягчении меры пресечения в виде домашнего ареста или залога.

Оба фигуранта дела отрицают свою вину.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В мае следователь сообщил в суде о возбуждении в отношении Мошковича уголовного дела о даче взятки в особо крупном размере.

Потерпевшими по делу признаны кипрская компания «Солпро инвестмент лтд», основатель холдинга «Солнечные продукты», бенефициаром которой является Владислав Буров, и российское подразделение китайской агрохимической компании Sinochem Holdings — «Сингента», заявившая гражданский иск на сумму 999 миллионов 360 тысяч 920 рублей 89 копеек.

Уголовное дело было возбуждено по заявлению Владислава Бурова, в котором он утверждал, что в 2018 году представители ГК «Русагро» под предлогом инвестиций заключили с «Солпро инвестмент лтд» договор купли-продажи 85% акций холдинга «Солнечные продукты» по номинальной стоимости, а также договор переуступки прав требования, но не исполнили свои обязательства в полном объеме и завладели активами холдинга, которыми распорядились по своему усмотрению.

Рената Валеева