Площадки празднования Сабантуя в Казани посетили 200 тыс. человек

Фото: Артем Дергунов

В прошедшие выходные в Казани отмечали Сабантуй. Три площадки празднования суммарно посетили 200 тыс. человек. Об этом в ходе оперативного совещания сообщил мэр города Ильсур Метшин.

— Было 200 тысяч человек на разных площадках, и ни одного правонарушения, ни одного инцидента! Это говорит о культуре народа, наших жителей, наших гостей. Это говорит о большом уважении друг к другу, к традициям, к самому празднику. Также это профессионализм наших правоохранительных служб, всех, кто отвечает за безопасность людей на такой большой площадке, — отметил Метшин хорошую работу служб по обеспечению безопасности.

В этом году праздничная программа Сабантуя прошла в трех точках: в Дербышках, лесопарке «Лебяжье» и поселке Мирный. Городские гуляния начались в 9.00 21 июня.

Елизавета Пуншева