Рособрнадзор пропишет класс изучения темы в заданиях ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Рособрнадзор вводит новое правило для открытых вариантов ЕГЭ. Теперь напротив каждого задания будет указано, в каком классе изучалась соответствующая тема. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА «Новости».

— Впервые в августе этого года, когда ФИПИ будет публиковать демоверсии, мы постараемся убрать мифы вокруг ЕГЭ и контрольно-измерительных материалов, — уточнил Музаев.

Он добавил, что в новых демоверсиях по всем предметам будет список, показывающий, в каком классе выпускник проходил ту или иную тему и где можно найти материал для повторения.

По словам Музаева, многие считают, что задания ЕГЭ выходят за рамки школьной программы. Нововведение должно помочь ученикам лучше подготовиться к экзамену и подтвердить соответствие тестирования учебным планам.

Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести обязательную сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.



Анастасия Фартыгина