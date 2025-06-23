Рособрнадзор пропишет класс изучения темы в заданиях ЕГЭ
Рособрнадзор вводит новое правило для открытых вариантов ЕГЭ. Теперь напротив каждого задания будет указано, в каком классе изучалась соответствующая тема. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев в интервью РИА «Новости».
— Впервые в августе этого года, когда ФИПИ будет публиковать демоверсии, мы постараемся убрать мифы вокруг ЕГЭ и контрольно-измерительных материалов, — уточнил Музаев.
Он добавил, что в новых демоверсиях по всем предметам будет список, показывающий, в каком классе выпускник проходил ту или иную тему и где можно найти материал для повторения.
По словам Музаева, многие считают, что задания ЕГЭ выходят за рамки школьной программы. Нововведение должно помочь ученикам лучше подготовиться к экзамену и подтвердить соответствие тестирования учебным планам.
Накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение ввести обязательную сдачу ЕГЭ по истории для поступающих в вузы на гуманитарные и социально-экономические специальности.
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