Виталий Сергейчук, ВТБ: долг предприятий АПК достиг 5,3 трлн рублей

При этом объем средств, выделяемых через госпрограммы, остается на уровне 500–600 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

На полях Петербургского международного экономического форума член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук сообщил, что к концу 2024 года общий долг предприятий агропромышленного комплекса (АПК) перед банками составил 5,3 триллиона рублей, при этом объем средств, выделяемых через госпрограммы, остается на уровне 500—600 миллиардов рублей.

По его словам, инвестиции в отрасль за прошлый год достигли примерно 1 триллиона рублей, а соотношение государственных и частных вложений составляет примерно один к одному. «Также хотел бы обозначить условия, на которых сейчас компании привлекают финансирование и инвестиции. Это высокая — для многих заградительная — ставка рыночного финансирования, ограничение доступа к международным рынкам продаж, барьеры по привлечению капитала с международных рынков и притоку внешних инвестиций. Хотя, опять же, здесь мы видим интерес ближневосточных инвесторов и инвесторов из Китая. И это позитивная тенденция», — отметил Сергейчук.

Он добавил, что Россия занимает скромную долю в импорте продовольствия у дружественных стран: в Китае — примерно 3%, в Индии — 4%, в странах Африки — около 6%. «Наши совместные усилия должны быть направлены не только на расширение возможностей по привлечению финансирования и инвестиций, внедрение передовых решений в АПК, но и на расширение присутствия наших товаров на рынках дружественных стран», — подчеркнул Сергейчук.