Житель Татарстана осужден за незаконное изготовление и хранение оружия

Фото: Реальное время

Черемшанский районный суд Татарстана вынес приговор 31-летнему местному жителю, признанному виновным в незаконном изготовлении и хранении оружия и взрывчатых веществ. Об этом сообщили в пресс-службе.

Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ) и ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия).

Согласно материалам дела, в июне 2023 года подсудимый обнаружил на улице Афанасьева в поселке Саминовка непригодное для стрельбы охотничье ружье, которое впоследствии переделал в самодельное огнестрельное оружие, пригодное для использования. В сентябре 2023 года в селе Девичья Поляна он нашел банку с порохом общим весом 19,4 грамма, из которого самостоятельно изготовил 47 охотничьих патронов. Все обнаруженное оружие и боеприпасы он незаконно хранил у себя дома, пока их не обнаружили и не изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 30 тысяч рублей.

Рената Валеева