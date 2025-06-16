Израиль атаковал штаб-квартиру иранского телевидения IRIB

В Тегеране произошла атака на штаб-квартиру иранской государственной телерадиокомпании IRIB. По данным иранского информационного агентства Mehr, удар был нанесен Израилем. В момент атаки в прямом эфире шла новостная передача. Трансляция прервалась на несколько минут.

Mehr опубликовало фрагмент прямого эфира, запечатлевший момент атаки. На кадрах видно ведущую, которая исчезает с экрана после удара. Вскоре она вернулась в эфир и, по сообщениям, прокомментировала инцидент с иронией, касающейся израильского оружия.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила проведение операции, опубликовав сообщение в своем телеграм-канале. В ЦАХАЛ предупредили жителей Тегерана об атаке и призвали к эвакуации.

— В ближайшие часы ЦАХАЛ будет действовать в этом районе, как он делал это в последние дни по всему Тегерану, чтобы атаковать военную инфраструктуру иранского режима, — говорится в заявлении.

Рената Валеева