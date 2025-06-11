В Роспотребнадзоре оценили идею бесплатных обедов в средней школе
К вопросу введения бесплатного горячего питания в средней школе нужно подойти взвешено, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА «Новости».
Депутат Госдумы Алексей Куринный во время заседания спросил у Анны Поповой о ее отношении к идее ввести обязательное бесплатное горячее питание для всех школьников средней школы.
— Нужно очень хорошо все просчитать, взвесить и понять, есть ли у нас такие возможности. А организованное питание для любых категорий, хорошо организованное, сбалансированное, рациональное, конечно, всегда хорошо, — ответила руководитель Роспотребнадзора.
Как сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, правительство России работает над тем, чтобы постепенно увеличивать возраст учеников школы, которым полагается бесплатное горячее питание. Большинство родителей и учащихся, которые уже получают горячие обеды удовлетворены качеством блюд, а сигналы регионов о нарушениях отрабатываются оперативно, добавил он.
Ранее Рособрнадзор счел нецелесообразным вводить горячее питание в пунктах сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
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