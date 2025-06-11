В Самаре на время реконструкции теплотрассы ограничат движение транспорта
В Самаре временно ограничат движение транспорта по Третьему проезду из-за реконструкции участка теплотрассы. Работы начнутся на этой неделе.
С 6:00 11 июня до 23:59 30 сентября будет приостановлено движение транспорта по Третьему проезду от улицы Гаражной до Дыбенко и от Дыбенко до Печерской. На пересечении улицы Дыбенко и Третьего проезда движение останется открытым.
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