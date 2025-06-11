В Татарстане за сутки зарегистрировано 13 пожаров, в том числе в жилом секторе
За минувшие сутки, 10 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан зарегистрировали 13 пожаров, 4 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили 40 выездов по ложным вызовам и пять раз выезжали на взаимодействие с другими службами. 10 раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Также сообщается об одном происшествии, зарегистрированном за сутки на водных объектах республики.
9 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 21 пожар, пять из которых произошли в жилом секторе.
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