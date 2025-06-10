В Татарстане за сутки зарегистрирован 21 пожар и пять происшествий на воде

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки, 9 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 21 пожар, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Помимо тушения пожаров, спасатели совершили 37 выездов по ложным вызовам и восемь раз выезжали на взаимодействие с другими службами. Шесть раз пожарные подразделения привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Также сообщается о пяти происшествиях, произошедших за минувшие сутки на водных объектах республики.

Накануне мощный пожар в казанском микрорайоне Юдино стал причиной беспокойства местных жителей. Инцидент произошел вчера утром, когда в 09.54 спасательные службы получили сообщение о возгорании по адресу улица Революционная, 80.

Рената Валеева