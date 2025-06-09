МЧС раскрыло подробности мощного пожара в Казани

Более 60 спасателей боролись с пламенем на площади 500 квадратных метров

Фото: Реальное время

Мощный пожар в казанском микрорайоне Юдино стал причиной беспокойства местных жителей. Инцидент произошел сегодня утром, когда в 09.54 спасательные службы получили сообщение о возгорании по адресу улица Революционная, 80.

По данным МЧС, возгорание началось с пластиковых емкостей, содержащих растворитель. Опасность ситуации заключалась в том, что горючая жидкость разлилась по открытой территории, а рядом находились железнодорожные цистерны и другие строения.

Для борьбы с возгоранием был задействован значительный пожарный ресурс — более 60 специалистов и 24 единицы спецтехники. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние объекты.

К 10.40 открытое горение было ликвидировано на площади 500 квадратных метров. Полная ликвидация пожара зафиксирована в 10.57.

Сейчас специалисты Государственного пожарного надзора проводят расследование для установления причин возгорания.

Ранее «Реальное время» сообщало со ссылкой на очевидцев о начале пожара и черном столбе дыма, который был заметен из центра Казани.

Дмитрий Зайцев