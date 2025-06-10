«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд»
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд» на уровне ruBBB— со стабильным прогнозом. Агентство отдельно отметило:
- достаточный уровень капитала и его прирост;
- сбалансированную ликвидность;
- эффективные практики корпоративного управления;
- диверсифицированную структуру лизингового портфеля, в которую входят легковой и коммерческий автотранспорт, спецтехника, оборудование, а также жилая и коммерческая недвижимость.
Несмотря на общее замедление рынка, «Лизинг-Трейд» продолжает развивать ключевые направления бизнеса и адаптироваться к изменениям в экономике. В 2025 году компания уделяет особое внимание сегменту оборудования и усиливает направление лизинга коммерческой недвижимости.
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