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«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд»

11:12, 10.06.2025

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «Лизинг-Трейд» на уровне ruBBB— со стабильным прогнозом. Агентство отдельно отметило:

  • достаточный уровень капитала и его прирост;
  • сбалансированную ликвидность;
  • эффективные практики корпоративного управления;
  • диверсифицированную структуру лизингового портфеля, в которую входят легковой и коммерческий автотранспорт, спецтехника, оборудование, а также жилая и коммерческая недвижимость.

Несмотря на общее замедление рынка, «Лизинг-Трейд» продолжает развивать ключевые направления бизнеса и адаптироваться к изменениям в экономике. В 2025 году компания уделяет особое внимание сегменту оборудования и усиливает направление лизинга коммерческой недвижимости.

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