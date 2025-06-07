В Татарстане пожарные за сутки боролись с шестью возгораниями
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за минувшие сутки были задействованы в ликвидации последствий шести пожаров, произошедших в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе.
Спасатели совершили 17 выездов на ложные вызовы. Также пожарные шесть раз привлекались для взаимодействия с другими службами, а семь раз — для ликвидации последствий ДТП.
На водных объектах республики за прошедшие сутки происшествий не зарегистрировано.
Накануне в Казани в СНТ «Овощник-1» загорелся садовый дом. Пожар произошел днем в пятницу, площадь возгорания составила 32 кв. метра.
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