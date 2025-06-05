В Татарстане обновили Святой ключ у Билярска

Фото: Динар Фатыхов

В 2024 году на территории Святого ключа, расположенного у Билярска, завершился очередной этап масштабного обновления инфраструктуры. Работы, начатые в 2019 году, включают модернизацию системы водоснабжения, реконструкцию лестницы к монументу на горе Хужалар тавы, обновление павильона источника и создание безбарьерной среды.

Святой ключ — место паломничества для десятков тысяч людей ежегодно (около 110 тыс. человек), приезжающих семьями из разных регионов России, особенно в летний период и во время религиозных праздников. Курируют проект Институт развития городов Татарстана и администрация Алексеевского района.

Ключевые изменения:

Модернизация системы водоснабжения. Полностью обновлена система подачи воды, которая ранее находилась в аварийном состоянии и влияла на качество воды. После капитального ремонта проведены анализы, подтверждающие соответствие воды всем санитарным нормам.

Обновление павильона источника. Павильон, построенный в 90-х годах, претерпел значительную реконструкцию. Архитекторы проектной группы «8 линий», опираясь на исторические материалы и консультации специалистов, создали новый дизайн, сочетающий сакральную геометрию разных религий — православной, исламской и тенгрианской.

Рената Валеева