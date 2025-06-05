В Нижнекамске пожарные спасли лося, упавшего в водоем

Ранним утром в Нижнекамске на территории пожарного полигона в ГЗК произошло необычное происшествие. Лось упал в искусственный водоем и не смог самостоятельно выбраться.

Животное, вероятно, пришло со стороны леса и поскользнулось, пытаясь попить воды. Начальник дежурной смены службы пожаротушения ГЗК Владимир Шипков рассказал, что лось сопротивлялся и не хотел вылезать из воды. Пожарные использовали веревки, рукава и даже покрывало, чтобы помочь животному выбраться.

«Мы пытались его заманить, запугать, даже ободрить добрым словом — все без толку», — отметил Владимир Шипков.

Спасатели потратили полчаса, чтобы аккуратно вывести лося из водоема. После оказания помощи животное некоторое время искало выход с закрытой территории и, как только нашло, сразу скрылось в лесу.

