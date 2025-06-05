Купленный у «Рубина» за 7,5 млн евро футболист может покинуть «Динамо»

Фото: Динар Фатыхов

Полузащитник «Динамо» Денис Макаров близок к переходу в «Торпедо» на правах аренды.

По данным «Спорт-Экспресс», футболист точно покинет нынешнюю команду, клуб не заинтересован в продлении его контракта.

Макаров переходил в «Динамо» из казанского «Рубина» в 2021 году, трансфер оценивается в 7,5 млн евро. Его нынешняя рыночная стоимость оценивается в 1,2 млн евро.

В минувшем сезоне Макаров провел за «бело-голубых» 20 матчей, забил в них три гола и сделал пять ассистов.



«Торпедо» вернулось в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заняв второе место по итогам прошедшего чемпионата Первой лиги.

Зульфат Шафигуллин