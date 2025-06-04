МИД выразил надежду на эффективность обновленного состава СБ ООН с 2026 года

Фото: Татьяна Демина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия рассчитывает на более оперативную работу обновленного состава Совета Безопасности ООН с 1 января 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Москва призывает новоизбранных членов СБ ООН уменьшать разногласия и продвигать общие решения для укрепления международной безопасности.

Захарова подчеркнула, что западные страны часто используют Совбез для продвижения собственных интересов вместо коллективных ответов на современные угрозы. Она также отметила проблему невыполнения резолюций, включая резолюцию 2202 по украинскому кризису.

Ранее Бахрейн, Демократическая Республика Конго, Колумбия, Латвия и Либерия были избраны новыми непостоянными членами СБ ООН. Россия выразила готовность к сотрудничеству с ними.

Матвей Гавриков