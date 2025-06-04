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Путин провел первый телефонный разговор с новым папой римским

20:00, 04.06.2025
Путин провел первый телефонный разговор с новым папой римским
Фото: взято с сайта kremlin.ru

В ходе телефонного разговора Владимир Путин по просьбе патриарха Кирилла передал папе римскому пожелания успехов в пастырском служении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Понтифик выразил поддержку диалогу между православной и католической церквями, назвав их сестринскими.

Президент России подтвердил заинтересованность в урегулировании конфликта на Украине политико-дипломатическим путем и поблагодарил папу римского за готовность оказать содействие в этом процессе. Также Путин выразил надежду, что Святой престол будет активнее выступать в защиту свободы вероисповедания на Украине.

Матвей Гавриков

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