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В России не планируют отключать Telegram и WhatsApp*

12:35, 04.06.2025

Оба мессенджера на сегодняшний день нарушают российское законодательство

В России не планируют отключать Telegram и WhatsApp*
Фото: Реальное время

В России не планируют отключение Telegram и WhatsApp*. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Депутат однако отметил, что оба мессенджера не соблюдают российское законодательство.

Ранее Сергей Боярский предложил создать собственный российский мессенджер. По мнению Боярского, ни WhatsApp*, ни Telegram нельзя считать доверенными мессенджерами. Он назвал эти платформы «плохими, вредными, вражескими».

Дарья Сайфиева
Справка

* принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.

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