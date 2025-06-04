В России не планируют отключать Telegram и WhatsApp*

Оба мессенджера на сегодняшний день нарушают российское законодательство

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В России не планируют отключение Telegram и WhatsApp*. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

Депутат однако отметил, что оба мессенджера не соблюдают российское законодательство.

Ранее Сергей Боярский предложил создать собственный российский мессенджер. По мнению Боярского, ни WhatsApp*, ни Telegram нельзя считать доверенными мессенджерами. Он назвал эти платформы «плохими, вредными, вражескими».

Дарья Сайфиева