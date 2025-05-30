С ЕГЭ за два дня удалили более 200 школьников, 70 — за использование телефонов

Фото: Максим Платонов

За первые два дня проведения ЕГЭ более 200 школьников были удалены с экзаменов из-за нарушений. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА «Новости», что 70 из них использовали телефоны во время тестирования.

— По итогам первых двух дней экзамена удалили с экзаменов свыше 200 человек, 70 человек из них — за использование средств связи, к сожалению, — подчеркнул Музаев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Накануне в Екатеринбурге школьницу не пропустили на ЕГЭ из-за иконы, которую она принесла с собой. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала абсурдным требование оставить икону перед входом в экзаменационный кабинет.

Напомним, что сегодня, 30 мая, школьники сдают ЕГЭ по русскому языку, который является самым массовым экзаменом. В этом году на него зарегистрировались более 647 тыс. учащихся.

Анастасия Фартыгина