В Татарстане за сутки пожарные 17 раз выезжали на тушение возгораний
Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки ликвидировали 17 пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.
Помимо пожаров, спасатели совершили 43 выезда по ложным вызовам, а также 14 раз выезжали на взаимодействие с другими службами.
В течение суток пожарные 13 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
Происшествий на водных объектах за прошедшие сутки зарегистрировано не было.
Напомним, в Татарстане сообщили о высокой пожарной опасности лесов в период с 29 мая по 2 июня.
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