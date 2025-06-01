В Татарстане за сутки пожарные 17 раз выезжали на тушение возгораний

Фото: Артем Гафаров

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки ликвидировали 17 пожаров, пять из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Помимо пожаров, спасатели совершили 43 выезда по ложным вызовам, а также 14 раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

В течение суток пожарные 13 раз привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Происшествий на водных объектах за прошедшие сутки зарегистрировано не было.

Напомним, в Татарстане сообщили о высокой пожарной опасности лесов в период с 29 мая по 2 июня.



Анастасия Фартыгина