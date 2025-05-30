Ray-Ban планирует выход на российский рынок через регистрацию товарного знака
Итальянская компания Luxottica Group, владеющая брендом Ray-Ban, подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатенте. Документ был направлен ведомству 28 мая, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные из базы Роспатента.
Регистрация товарного знака позволит компании производить и продавать в России следующие категории товаров:
- очки;
- оптические линзы;
- контактные линзы;
- различные аксессуары.
Эта инициатива указывает на намерение известного бренда вернуться к активной деятельности на российском рынке. Luxottica Group, один из крупнейших мировых производителей оптики, ранее уже работала в России под брендом Ray-Ban, который является одним из самых узнаваемых в сегменте солнцезащитных очков.
Пока неизвестны конкретные сроки запуска производства или продаж продукции Ray-Ban в России после регистрации товарного знака. Однако этот шаг демонстрирует серьезные намерения компании по развитию своего присутствия на российском рынке оптической продукции.
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