Биткоин обновил рекорд, достигнув $110 тысяч

. Фото: Максим Платонов

Биткоин снова удивил инвесторов, установив новый исторический рекорд. Цена криптовалюты поднялась до $110 тысяч, увеличившись на 3% за сутки. Соответствующая информация находится на платформе Binance.

На бирже Binance, по состоянию на 2.53 мск, биткоин подорожал на 2,94% и составил $110,143. По данным CoinMarketCap, который учитывает средние цены более чем на 20 биржах, средняя стоимость биткоина достигла $109,644, что на 3,59% выше, чем накануне.

Ранее, 21 мая , биткоин уже устанавливал рекорды: на Coinbase цена достигала $109,359, а на Binance — $109,588. Теперь же криптовалюта снова на вершине.

Анастасия Фартыгина