Миронов предложил ввести ЕГЭ для чиновников

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил ввести обязательные экзамены для чиновников, аналогичные ЕГЭ.

По его словам, госслужащие должны регулярно сдавать тесты по русскому языку, знанию Конституции и истории России.

Контроль за чиновниками предлагается организовать так же строго, как на ЕГЭ у школьников: обыски, камеры в туалетах, запрет на мобильные телефоны. За списывание или нарушение дисциплины — удаление с пересдачей через месяц.

— Не сдал — минус премия, понижение в должности или зарплате. Не сдал три раза — увольнение, — заявил Миронов.

Напомним, что во время единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России применят около 11,5 тыс. устройств для подавления сигнала сотовой связи.

Матвей Гавриков