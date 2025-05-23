На ЕГЭ в России используют 11,5 тыс. глушилок для борьбы со списыванием
Во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России применяют около 11,5 тыс. устройств для подавления сигнала сотовой связи. Это помогает предотвратить использование телефонов и микронаушников для списывания, сообщил ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.
По его словам, решение о применении глушилок принимает каждый регион самостоятельно.
— Есть регионы, которые используют их в каждой аудитории, у кого пунктов немного. Это серьезное материальное вложение, — подчеркнул Круглинский.
Некоторые регионы устанавливают глушилки даже в санузлах, чтобы исключить возможность списывания там.
— Там, где затруднен доступ, можно поставить глушилку и быть уверенными, что никаких нарушений не происходит, — добавил он.
Круглинский также рассказал, что микронаушник сам по себе не работает без передатчика, которым обычно служит телефон.
— Если рамка металлодетектора настроена правильно, телефон можно обнаружить еще на входе, — пояснил он.
Кроме того, в России разрабатывают технологии для обнаружения и блокировки сигналов микронаушников, но их внедрение требует согласования с Минцифры и Роскомнадзором.
В 2024 году около 200 выпускников были удалены с экзамена за использование мобильных телефонов. Однако полное оснащение всех пунктов глушилками пока нецелесообразно из-за высокой стоимости.
Напомним, что в Татарстане начался основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этот день выпускники сдают экзамены по истории, литературе и химии. Всего в регионе организовано 59 пунктов проведения экзаменов с онлайн-видеонаблюдением, в том числе 7 — на дому для участников с ограниченными возможностями.
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