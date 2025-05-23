На ЕГЭ в России используют 11,5 тыс. глушилок для борьбы со списыванием

. Фото: Максим Платонов

Во время Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России применяют около 11,5 тыс. устройств для подавления сигнала сотовой связи. Это помогает предотвратить использование телефонов и микронаушников для списывания, сообщил ТАСС замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский.

По его словам, решение о применении глушилок принимает каждый регион самостоятельно.

— Есть регионы, которые используют их в каждой аудитории, у кого пунктов немного. Это серьезное материальное вложение, — подчеркнул Круглинский.

Некоторые регионы устанавливают глушилки даже в санузлах, чтобы исключить возможность списывания там.

— Там, где затруднен доступ, можно поставить глушилку и быть уверенными, что никаких нарушений не происходит, — добавил он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Круглинский также рассказал, что микронаушник сам по себе не работает без передатчика, которым обычно служит телефон.

— Если рамка металлодетектора настроена правильно, телефон можно обнаружить еще на входе, — пояснил он.

Кроме того, в России разрабатывают технологии для обнаружения и блокировки сигналов микронаушников, но их внедрение требует согласования с Минцифры и Роскомнадзором.

В 2024 году около 200 выпускников были удалены с экзамена за использование мобильных телефонов. Однако полное оснащение всех пунктов глушилками пока нецелесообразно из-за высокой стоимости.

Напомним, что в Татарстане начался основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этот день выпускники сдают экзамены по истории, литературе и химии. Всего в регионе организовано 59 пунктов проведения экзаменов с онлайн-видеонаблюдением, в том числе 7 — на дому для участников с ограниченными возможностями.



Анастасия Фартыгина