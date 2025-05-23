В Татарстане организовали 59 пунктов проведения экзаменов с онлайн-видеонаблюдением

. Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане начался основной этап Единого государственного экзамена (ЕГЭ). В этот день выпускники сдают экзамены по истории, литературе и химии. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

Всего в регионе организовано 59 пунктов проведения экзаменов с онлайн-видеонаблюдением, в том числе 7 — на дому для участников с ограниченными возможностями. В пунктах используют современные технологии: материалы для экзаменов доставляют через интернет, а также печатают и сканируют их прямо в аудитории.

На ЕГЭ 23 мая зарегистрировались 4 356 человек, из них 62 — с ограниченными возможностями здоровья. Экзамены по истории проходят 1 476 участников, по литературе — 678, по химии — 2 202 человека. Начало экзаменов — в 10 утра.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Длительность экзаменов: по истории и химии — по 3 часа 30 минут, по литературе — почти 4 часа. Для тех, у кого есть особые потребности, время увеличено на полтора часа.

Результаты выпускники узнают 5 июня в своих школах. Все участники смогут проверить свои баллы на сайте Рособрнадзора. Те, кто досрочно завершил экзамен по уважительной причине или пропустил его по уважительным причинам, смогут сдать повторно в июле.

Напомним, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул необходимость уделения особого внимания вопросам прозрачности процедуры досмотра на ЕГЭ и уважения к личным границам участников экзамена.

В 2022—2024 гг. некоторые субъекты показывали устойчивый образцовый уровень проведения экзаменационной кампании. В числе лучших были названы Новосибирская, Белгородская, Тамбовская и Ленинградская области, Алтай, ЯНАО, а также Татарстан.



Анастасия Фартыгина