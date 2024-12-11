В России окончательно утвердили даты сдачи ЕГЭ в 2025 году

Фото: Динар Фатыхов

Рособрнадзор и Минпросвещения России утвердили даты сдачи ЕГЭ в 2025 году. Основной экзаменационный период пройдет с 23 мая до 11 июня. Соответствующий документ опубликован на сайте официальных правовых актов.



Досрочный период проведения экзаменов начнется 21 марта и продлится до 11 апреля. Он предназначен для выпускников, которые хотят сдать экзамены заранее и получить результаты быстрее, чтобы подготовиться к пересдаче или поступлению в вуз.

Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

Основной период сдачи ЕГЭ пройдет после досрочного — с 23 мая по 11 июня. Для того чтобы более равномерно распределить количество учащихся, для экзаменов по информатике и устной части иностранных языков выделили два дня — 10 и 11 июня.

Дарья Пузикова / realnoevremya.ru

Пересдача экзаменов запланирована на 3 и 4 июля. ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.

Напомним, в ближайшие годы выпускники школ в России столкнутся с серьезными изменениями при поступлении в вузы. Поменяются формат и процедура проведения единого госэкзамена, абитуриентов ждут новые перечни вступительных испытаний. К примеру, технические вузы потребуют сдачи физики, а не профильной математики, а будущим педагогам нужно будет сдать экзамен по предмету, который они планируют преподавать. Некоторые новшества уже вступили в силу в этом учебном году. Подробнее обо всех изменениях — в материале «Реального времени».



Дарья Пузикова