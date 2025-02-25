ЦИК Татарстана: в этом году жители изберут раиса республики и более 7,6 тыс. депутатов

Фото: Дарья Пинегина

В единый день голосования 14 сентября в Татарстане пройдут масштабные выборы, на которых будут избраны раис республики и 7 663 депутата местного самоуправления. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев.

Всего в ходе голосования определятся представители законодательной власти в 912 муниципальных образованиях, включая Казань, Набережные Челны, 38 городских и 872 сельских поселения. Также состоится выбор одного депутата Госсовета Республики Татарстан. Главным событием кампании станут выборы главы республики, который будет избран на пятилетний срок.

В списке избирателей значатся 2,92 млн жителей Татарстана, имеющих право участвовать в голосовании.