Россия передала Украине пятерых детей

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Россия при посредничестве Катара и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой передала Украине пятерых несовершеннолетних для воссоединения с их родственниками. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония передачи состоялась в посольстве Катара в Москве. В мероприятии приняли участие посол ближневосточного государства Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани и руководитель аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Алексей Газарян.

Омбудсмен Мария Львова-Белова уточнила, что с родными на Украине воссоединятся две девочки и три мальчика в возрасте от 11 до 17 лет. Одна девочка жила в России у двоюродного дедушки, поскольку мама ограничена в родительских правах. На Украине ее ждет родная бабушка. Другая девочка жила в России с бабушкой, а на Украине остался ее папа. Один из мальчиков жил в России в учреждении, скоро он воссоединится с мамой. Остальные дети едут от одних близких к другим.

Реальное время / realnoevremya.ru

Всего при российском содействии 20 детей из 13 семей воссоединились с близкими в России и 100 детей из 80 семей — с близкими на Украине и в других странах.

14 февраля Львова-Белова сообщила о возвращении двух российских детей в Россию с Украины. Катар оказал содействие в процессе воссоединения семьи, взяв на себя взаимодействие с украинской стороной, транспортные и другие расходы, сопровождение детей и их близких. Помощь также оказали Международный комитет Красного Креста и представители профильных ведомств. Омбудсмен выразила им благодарность за сотрудничество.

Рената Валеева